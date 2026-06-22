Игрок Египта готовился к отпуску, но попал на ЧМ и стал героем нации

Вингер сборной Египта Мустафа «Зико» Мохамед готовился к летнему отпуску на северном побережье страны, когда неожиданный вызов в национальную сборную изменил его планы.

«Я был далеко от национальной сборной и, честно говоря, не ожидал этого», – сказал игрок египетского «Пирамидс» после того, как забил гол и отдал результативную передачу в матче с Новой Зеландией (3:1).

«Тренер Хоссам Хассан забрал меня с северного побережья. Я уже собирался в отпуск, и вдруг оказался на чемпионате мира», – улыбается Зико.

Названный в честь легендарного бразильского футболиста Зико, он является частью давней традиции египетского футбола, когда игроки берут имена международных звезд.

Мустафа был вызван в сборную перед стартом подготовки к ЧМ-2026 и не считался важным исполнителем для команды, но быстро превратился в одного из самых ярких игроков Египта.

Он забивал в двух товарищеских матчах перед турниром, а в игре с Новой Зеландией открыл счет своим голам на мундиале, добавив затем еще и ассист. Собственно, это и есть все его результативные действия в составе национальной сборной, за которую он провел четыре матча.

«С первой минуты и до сегодняшнего дня Хоссам Хассан придавал нам уверенность», – сказал Зико. «Слава Богу, я не подвел его ни на мгновение».

Удачный старт Египта на турнире не расслабил игроков команды, которые хотят продолжать побеждать.

«Мы еще ничего не достигли. Надеюсь, что сможем пройти еще дальше.

Мы – сильнейшая команда Африки. Почему мы не можем пройти на этом турнире настолько далеко, насколько это возможно?» – заявил Зико.

После двух туров Египет с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. В третьем туре «фараоны» сыграют с Ираном. Матч состоится в Сиэтле 27 июня и начнется в 06:00 по киевскому времени.