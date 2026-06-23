Украинец покинет клуб Английской Премьер-лиги и присоединится к Карпатам

Львовские «Карпаты» находятся на финальной стадии переговоров о трансфере украинского форварда Назария Русина, контракт которого принадлежит «Сандерленду».

Клуб Английской Премьер-лиги согласовал основные условия будущего соглашения, поэтому в ближайшее время о переходе смогут объявить официально.

Русину осталось уладить с «черными котами» вопрос с компенсацией, после чего нападающий сможет вернуться в чемпионат Украины, который покинул в сентябре 2023 года.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.