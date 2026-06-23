Динамо пришлось заплатить один миллион евро за игрока национальной сборной
Киевский клуб не сумел подписать Томаша Кендзеру бесплатно из-за действий греческого ПАОКа
Киевское «Динамо» было вынуждено заплатить один миллион евро за трансфер защитника греческого ПАОКа и сборной Польши Томаша Кендзеры. Об этом сообщили в эфире ТаТоТаке.
Контракт опытного 32-летнего футболиста истекал 30 июня 2026-го, однако представитель Суперлиги успел активировать прописанную в соглашении опцию пролонгации до старта переговоров с «бело-синими».
Таким образом, киевский клуб потерял возможность вернуть в чемпионат Украины своего бывшего игрока на правах свободного агента.
Кроме того, «Динамо» не хотело вести прямые переговоры с российско-греческим бизнесменом Иваном Саввиди, владеющим ПАОКом, поэтому было вынуждено договариваться через агентов, услуги которых также пришлось оплатить.
Кендзера выступал в составе «бело-синих» с июля 2017 по июль 2024 года (с перерывами), провел в футболке украинской команды 198 матчей, забил семь мячей и отдал 20 ассистов.
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