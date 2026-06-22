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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 21:22 |
2855
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Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке

В Украину может перейти Андре Луис

22 июня 2026, 21:22 |
2855
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Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Луиса
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Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за подписание бразильского вингера Андре Луиса.

По информации источника, серьезный интерес к футболисту проявляют клубы из Английской Премьер-лиги. Английские команды внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и рассматривают возможность его трансфера.

Несмотря на конкуренцию со стороны представителей АПЛ, «Шахтер» остается среди претендентов на подписание футболиста и не прекращает работу над потенциальной сделкой.

В прошлом сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинского футболиста Ивана Желизка настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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