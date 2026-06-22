Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке

Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за подписание бразильского вингера Андре Луиса.

По информации источника, серьезный интерес к футболисту проявляют клубы из Английской Премьер-лиги. Английские команды внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и рассматривают возможность его трансфера.

Несмотря на конкуренцию со стороны представителей АПЛ, «Шахтер» остается среди претендентов на подписание футболиста и не прекращает работу над потенциальной сделкой.

В прошлом сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что украинского футболиста Ивана Желизка настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».