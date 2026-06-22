Шахтер хочет совершить громкий трансфер на европейском рынке
В Украину может перейти Андре Луис
Донецкий «Шахтер» продолжает борьбу за подписание бразильского вингера Андре Луиса.
По информации источника, серьезный интерес к футболисту проявляют клубы из Английской Премьер-лиги. Английские команды внимательно следят за ситуацией вокруг игрока и рассматривают возможность его трансфера.
Несмотря на конкуренцию со стороны представителей АПЛ, «Шахтер» остается среди претендентов на подписание футболиста и не прекращает работу над потенциальной сделкой.
В прошлом сезоне на счету Андре Луиса 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 7 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что украинского футболиста Ивана Желизка настроен купить чемпион УПЛ – донецкий «Шахтер».
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