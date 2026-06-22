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Бельгия
22 июня 2026, 09:07 | Обновлено 22 июня 2026, 09:35
354
0

Удары есть, голов – нет. Бельгия впечатляет расточительностью на ЧМ

«Красные дьяволы» нанесли 69 ударов по воротам с момента последнего гола игрока команды на ЧМ

22 июня 2026, 09:07 | Обновлено 22 июня 2026, 09:35
354
0
Удары есть, голов – нет. Бельгия впечатляет расточительностью на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне
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21 июня сборная Бельгии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 сыграла вничью с Ираном – 0:0.

За матч «красные дьяволы» нанесли 23 удара по воротам – это их наибольший показатель без забитого гола на чемпионатах мира с 1994 года.

Тогда в игре против Саудовской Аравии бельгийцы 28 раз пробили по воротам соперника и потерпели поражение со счетом 0:1.

В то же время у Бельгии уже 69 ударов по воротам с того момента, как последний раз игрок команды отметился голом на ЧМ. В последний раз это удавалось Миши Батшуайи, который забил гол в ворота сборной Канады (1:0) на мундиале 2022 года.

На ЧМ-2026 «красные дьяволы» уже имеют один гол, но его забил игрок Египта Мохамед Хани в собственные ворота, благодаря чему бельгийцы не проиграли тот матч – 1:1.

После двух туров сборная Бельгии имеет в своем активе два очка и занимает третье место в группе G. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 27 июня в Ванкувере против Новой Зеландии. Старт игры запланирован на 6:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Opta
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