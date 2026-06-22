Удары есть, голов – нет. Бельгия впечатляет расточительностью на ЧМ
«Красные дьяволы» нанесли 69 ударов по воротам с момента последнего гола игрока команды на ЧМ
21 июня сборная Бельгии в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 сыграла вничью с Ираном – 0:0.
За матч «красные дьяволы» нанесли 23 удара по воротам – это их наибольший показатель без забитого гола на чемпионатах мира с 1994 года.
Тогда в игре против Саудовской Аравии бельгийцы 28 раз пробили по воротам соперника и потерпели поражение со счетом 0:1.
В то же время у Бельгии уже 69 ударов по воротам с того момента, как последний раз игрок команды отметился голом на ЧМ. В последний раз это удавалось Миши Батшуайи, который забил гол в ворота сборной Канады (1:0) на мундиале 2022 года.
На ЧМ-2026 «красные дьяволы» уже имеют один гол, но его забил игрок Египта Мохамед Хани в собственные ворота, благодаря чему бельгийцы не проиграли тот матч – 1:1.
После двух туров сборная Бельгии имеет в своем активе два очка и занимает третье место в группе G. В следующем матче «красные дьяволы» сыграют 27 июня в Ванкувере против Новой Зеландии. Старт игры запланирован на 6:00 по киевскому времени.
23 - Belgium had 23 shots vs IR Iran, their most without scoring in a FIFA World Cup game since 1994 vs Saudi Arabia (28). Indeed, their players have fired in 69 shots at the finals since a Belgium player last got on the scoresheet (Michy Batshuayi v Canada in 2022).— OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026
Wasteful. pic.twitter.com/rgBISyE3H6
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