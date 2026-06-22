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Чемпионат мира
22 июня 2026, 06:31 | Обновлено 22 июня 2026, 06:36
301
0

Лукаку откровенно прокомментировал неудачный старт Бельгии на ЧМ

Нападающий сборной Бельгии рассказал, над чем нужно работать команде

22 июня 2026, 06:31 | Обновлено 22 июня 2026, 06:36
301
0
Лукаку откровенно прокомментировал неудачный старт Бельгии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку высказался о старте команды на турнире с двух ничьих и поделился ожиданиями от игры с Новой Зеландией.

«Мы должны справиться с эмоциями, сохранять спокойствие и самообладание. Это то, над чем нам нужно работать. Думаю, игроки также это понимают.

Это чемпионат мира! Здесь каждый матч проходит под давлением, поэтому для нас ничего не меняется. Нам просто нужно выйти на поле и победить.

Что команда должна продемонстрировать в матче против Новой Зеландии? Желание и преданность общему делу. Это чемпионат мира, крупнейший турнир, крупнейшая сцена. Мы не хотим ехать домой. Мы хотим пройти как можно дальше и создать для себя наилучшие условия. Так что вперед!», – сказал Лукаку.

После двух туров сборная Бельгии имеет в своем активе два очка и занимает третье место в группе G. Следующий матч «красные дьяволы» сыграют 27 июня в Ванкувере против Новой Зеландии. Начало игры запланировано на 6:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: ФИФА
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