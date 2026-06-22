Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 в ночь на 23 июня (00:00)
В ночь на 23 июня сборные Франции и Ирак проведут матч второго тура группы I чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Францией и Ираком в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Сенегала.
Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Ирака тренирует Грэм Арнольд.
Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак
Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|2
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
|4
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча
Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)