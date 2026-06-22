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Чемпионат мира
Франция
23.06.2026 00:00 - : -
Ирак
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Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:41 |
17
0

Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы I ЧМ-2026 в ночь на 23 июня (00:00)

22 июня 2026, 04:41 |
17
0
Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дидье Дешам и Грэм Арнольд
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В ночь на 23 июня сборные Франции и Ирак проведут матч второго тура группы I чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Ираком в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Сенегала.

Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Ирака тренирует Грэм Арнольд.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4
  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал
  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Франция – Ирак
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Трансляция матча В эфире

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 1 1 0 0 3 - 0 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
2 Австрия 1 1 0 0 3 - 1 22.06.26 20:00 Аргентина - Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Иордания 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
4 Алжир 1 0 0 1 0 - 3 23.06.26 06:00 Иордания - Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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