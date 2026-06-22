В ночь на 23 июня сборные Франции и Ирак проведут матч второго тура группы I чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Ираком в квартете I на мундиале играют команды Норвегии и Сенегала.

Наставник Франции – Дидье Дешам. Сборную Ирака тренирует Грэм Арнольд.

Календарь и результаты матчей в группе J ЧМ-2026:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал – 3:1

– Сенегал – 3:1 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия – 1:4

– 1:4 23.06. 00:00. Франция – Ирак

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал

26.06. 22:00. Норвегия – Франция

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Франция – Ирак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа J