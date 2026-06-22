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Чемпионат мира
22 июня 2026, 04:22 | Обновлено 22 июня 2026, 04:23
108
0

ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового

Финн Сурман вывел свою команду вперед

22 июня 2026, 04:22 | Обновлено 22 июня 2026, 04:23
108
0
ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Новой Зеландии открыла счет уже на старте встречи второго тура ЧМ-2026 с Египтом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Океании удачно воспользовалась угловым и реализовала свой момент на 15-й минуте.

Автором гола стал защитник «Портленд Тимберс» Финн Сурман, который выпрыгнул выше своих соперников

ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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