Чемпионат мира22 июня 2026, 04:22 | Обновлено 22 июня 2026, 04:23
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ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
Финн Сурман вывел свою команду вперед
22 июня 2026, 04:22 | Обновлено 22 июня 2026, 04:23
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Сборная Новой Зеландии открыла счет уже на старте встречи второго тура ЧМ-2026 с Египтом.
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Команда из Океании удачно воспользовалась угловым и реализовала свой момент на 15-й минуте.
Автором гола стал защитник «Портленд Тимберс» Финн Сурман, который выпрыгнул выше своих соперников
ВИДЕО. Первый пошел. Новая Зеландия забила Египту: гол с углового
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