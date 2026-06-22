Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет
Игра второго тура группы G начнется 22 июня в 04:00 по Киеву
22 июня состоится поединок второго тура группы G на ЧМ-2026, в котором Новая Зеландия встретится с Египтом.
Проведут футбольную дуэль команды на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по Киеву.
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Ранее сборные трижды проводили товарищеские матчи, и Новая Зеландия ни разу не побеждала: две победы Египта и ничья.
В первом туре Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), в то время как Новая Зеландия устроила голевую ничью с Ираном (2:2).
Перед этой встречей Бельгия провела свой второй матч на турнире и поделила очки с Ираном (0:0).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа G (ЧМ-2026)
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Иран
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|2
|2
|Бельгия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|2
|3
|Новая Зеландия
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
|4
|Египет
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|1
|
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