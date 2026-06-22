22 июня состоится поединок второго тура группы G на ЧМ-2026, в котором Новая Зеландия встретится с Египтом.

Проведут футбольную дуэль команды на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по Киеву.

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Ранее сборные трижды проводили товарищеские матчи, и Новая Зеландия ни разу не побеждала: две победы Египта и ничья.

В первом туре Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), в то время как Новая Зеландия устроила голевую ничью с Ираном (2:2).

Перед этой встречей Бельгия провела свой второй матч на турнире и поделила очки с Ираном (0:0).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Новая Зеландия – Египет Смотреть трансляцию

Группа G (ЧМ-2026)