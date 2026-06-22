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Чемпионат мира
22 июня 2026, 03:30 | Обновлено 22 июня 2026, 03:52
137
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет

Игра второго тура группы G начнется 22 июня в 04:00 по Киеву

22 июня 2026, 03:30 | Обновлено 22 июня 2026, 03:52
137
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет
Getty Images/Global Images Ukraine
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22 июня состоится поединок второго тура группы G на ЧМ-2026, в котором Новая Зеландия встретится с Египтом.

Проведут футбольную дуэль команды на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начнется игра в 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сборные трижды проводили товарищеские матчи, и Новая Зеландия ни разу не побеждала: две победы Египта и ничья.

В первом туре Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), в то время как Новая Зеландия устроила голевую ничью с Ираном (2:2).

Перед этой встречей Бельгия провела свой второй матч на турнире и поделила очки с Ираном (0:0).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Новая Зеландия – Египет
Смотреть трансляцию

Группа G (ЧМ-2026)

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Иран 2 0 2 0 2 - 2 27.06.26 06:00 Египет - Иран21.06.26 Бельгия 0:0 Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 2
2 Бельгия 2 0 2 0 1 - 1 27.06.26 06:00 Новая Зеландия - Бельгия21.06.26 Бельгия 0:0 Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 2
3 Новая Зеландия 1 0 1 0 2 - 2 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
4 Египет 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 1
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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