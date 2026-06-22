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Чемпионат мира
22 июня 2026, 03:44 | Обновлено 22 июня 2026, 03:45
107
0

ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудачу Уругвая в матче против Кабо-Верде

Форвард «Интер» Майами заметно нервничал после матча

22 июня 2026, 03:44 | Обновлено 22 июня 2026, 03:45
107
0
ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудачу Уругвая в матче против Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес
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Нападающий «Интер» Майами Луис Суарес стал свидетелем неудачного матча сборной Уругвая против Кабо-Верде во втором туре чемпионата мира 2026.

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Небесно-голубые в роли фаворита встречи потеряли очки, сыграв вничью – 2:2.

Луис весь матч находился в ложе «Hard Rock Stadium» в городе Майами, следя за второй подряд осечкой Уругвая на мундиале.

Форвард после финального свистка схватился за голову и покусывал губы. Вероятно, Суарес нервничал по поводу будущего Уругвая на турнире: дальше их ждет игра с Испанией (27 июня).

После двух туров сборная Уругвая имеет два балла и рискует финишировать ниже второго места.

ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудача Уругвая в матче против Кабо-Верде

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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