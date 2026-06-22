ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудачу Уругвая в матче против Кабо-Верде
Форвард «Интер» Майами заметно нервничал после матча
Нападающий «Интер» Майами Луис Суарес стал свидетелем неудачного матча сборной Уругвая против Кабо-Верде во втором туре чемпионата мира 2026.
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Небесно-голубые в роли фаворита встречи потеряли очки, сыграв вничью – 2:2.
Луис весь матч находился в ложе «Hard Rock Stadium» в городе Майами, следя за второй подряд осечкой Уругвая на мундиале.
Форвард после финального свистка схватился за голову и покусывал губы. Вероятно, Суарес нервничал по поводу будущего Уругвая на турнире: дальше их ждет игра с Испанией (27 июня).
После двух туров сборная Уругвая имеет два балла и рискует финишировать ниже второго места.
ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудача Уругвая в матче против Кабо-Верде
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