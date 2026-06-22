Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧМ-2026. Названы составы на матч Новая Зеландия – Египет: Салах выйдет?
Чемпионат мира
22 июня 2026, 03:14 | Обновлено 22 июня 2026, 03:15
42
0

ЧМ-2026. Названы составы на матч Новая Зеландия – Египет: Салах выйдет?

Встреча второго тура группы Н начнется 22 июня в 04:00 по Киеву

22 июня 2026, 03:14 | Обновлено 22 июня 2026, 03:15
42
0
ЧМ-2026. Названы составы на матч Новая Зеландия – Египет: Салах выйдет?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренеры сборных Новой Зеландии и Египта – Даррен Бейзли и Хусам Хасан – выбрали стартовые составы на матч второго тура группы G на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоится 22 июня на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начало – в 04:00 по киевскому времени.

В стартовом составе Египта выйдет Мохамед Салах в роли капитана. В свою очередь, Новую Зеландию к победе поведет Крис Вуд из «Ноттингем Форест».

Обе команды имеют по одному баллу после первого тура: Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), Новая Зеландия не перестреляла Иран (2:2).

Стартовые составы на матч Новая Зеландия – Египет:

По теме:
Новая Зеландия – Египет. Текстовая трансляция. LIVE
ФОТО. Реакция Луиса Суареса на неудачу Уругвая в матче против Кабо-Верде
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Новая Зеландия – Египет
сборная Египта по футболу сборная Новой Зеландии по футболу ЧМ-2026 по футболу стартовые составы Мохамед Салах
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С футболистом киевского Динамо тепло попрощались
Футбол | 22 июня 2026, 01:32 2
С футболистом киевского Динамо тепло попрощались
С футболистом киевского Динамо тепло попрощались

ПАОК отпустил Кендзеру в столичный клуб

Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Бокс | 21 июня 2026, 10:15 9
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала

Нил Скотт считал, что Рико мог продолжить бой

Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Футбол | 21.06.2026, 21:04
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Футбол | 21.06.2026, 09:01
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Футбол | 21.06.2026, 14:45
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Динамо нашло замену Пономаренко. Это 17-летний бомбардир
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 4
Футбол
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
20.06.2026, 23:59 2
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем