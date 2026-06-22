ЧМ-2026. Названы составы на матч Новая Зеландия – Египет: Салах выйдет?
Встреча второго тура группы Н начнется 22 июня в 04:00 по Киеву
Тренеры сборных Новой Зеландии и Египта – Даррен Бейзли и Хусам Хасан – выбрали стартовые составы на матч второго тура группы G на ЧМ-2026.
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Поединок состоится 22 июня на арене «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). Начало – в 04:00 по киевскому времени.
В стартовом составе Египта выйдет Мохамед Салах в роли капитана. В свою очередь, Новую Зеландию к победе поведет Крис Вуд из «Ноттингем Форест».
Обе команды имеют по одному баллу после первого тура: Египет отобрал очки у Бельгии (1:1), Новая Зеландия не перестреляла Иран (2:2).
Стартовые составы на матч Новая Зеландия – Египет:
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