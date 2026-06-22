ФОТО. «Я думал о ней»: Холанд удивил всех своим заявлением

Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал героем забавного эпизода вне поля во время чемпионата мира-2026.

Нападающий появился в видео популярного блогера KSI, где они оценивали двойников известных людей. На сцену выходили люди, похожие на футболистов, тренеров и звезд шоу-бизнеса.

Один из моментов особенно рассмешил фанатов. Когда на сцену вышла девушка в образе Мэрилин Монро – в белом платье и со светлыми волосами, Холанд сначала подумал не о легенде Голливуда, а о современной актрисе Сидни Суини.

«Сначала я подумал, что это Суини. Я думал о ней», – признался Холанд.

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Фрагмент быстро разошелся по соцсетям. Фанаты шутили, что норвежец «создал одну из самых смешных путаниц года», а KSI не смог сдержать смех.

Холанд сейчас выступает за сборную Норвегии на ЧМ-2026. В стартовом матче турнира он оформил дубль в игре против Ирака, которую норвежцы выиграли со счетом 4:1.

Следующий матч Норвегия проведет против Сенегала, а завершит групповой этап поединком с Францией.