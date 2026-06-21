Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. У Беллингема особая причина петь гимн Англии со слезами на глазах
Другие новости
21 июня 2026, 23:56 | Обновлено 21 июня 2026, 23:57
574
1

ФОТО. У Беллингема особая причина петь гимн Англии со слезами на глазах

Беллингем признался, что каждый раз вспоминает своего дедушку

21 июня 2026, 23:56 | Обновлено 21 июня 2026, 23:57
574
1 Comments
ФОТО. У Беллингема особая причина петь гимн Англии со слезами на глазах
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем объяснил, почему эмоционально реагирует на исполнение гимна перед матчами национальной команды.

22-летний футболист признался, что в эти моменты думает о своем дедушке, который умер незадолго до его дебюта за сборную Англии.

«Я думаю о своем дедушке, который ушел из жизни прямо перед моим дебютом за Англию. Он был очень патриотичным. Англичанин до мозга костей. Он мог рассказать любой факт о каждой войне, каждой битве, каждом короле и каждой королеве», – сказал Беллингем.

Футболист также добавил, что во время гимна вспоминает свою семью и все жертвы, на которые близкие пошли ради его карьеры.

«Моя мама, папа и брат Джоб были невероятно важны для меня. Мой брат всегда был моей опорой», – отметил Джуд.

Беллингем ярко начал ЧМ-2026: в стартовом матче Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, а хавбек забил важный гол в начале второго тайма. Для него это был уже 49-й матч за национальную команду.

Следующий поединок сборная Англии проведет против Ганы в Бостоне.

По теме:
ФОТО. «Я думал о ней»: Холанд удивил всех своим заявлением
ФОТО. As: «Винисиус – эскорт Неймара»: что происходит в сборной Бразилии?
ФОТО. Звезда сборной Англии пошутим над Трампом. Вышло эпично
фото lifestyle Джуд Беллингем Реал Мадрид сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Футбол | 21 июня 2026, 09:01 1
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026

К командам Гаити и Турции присоединился Тунис, который пропустил девять голов за два матча

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21 июня 2026, 09:12 31
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Команду пополнит нигерийский нападающий

Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Футбол | 21.06.2026, 21:04
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Эффект Ямаля. Испания разгромила Саудовскую Аравию
Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ
Футбол | 21.06.2026, 22:42
Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ
Милан нацелился на подписание форварда ПСЖ
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20.06.2026, 23:15
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ти негр, ти ніякий не англієць
Ответить
0
Популярные новости
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
20.06.2026, 19:48 36
Футбол
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
20.06.2026, 10:12 3
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 5
Бокс
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 27
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли очень серьезные проблемы
21.06.2026, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем