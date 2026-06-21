ФОТО. У Беллингема особая причина петь гимн Англии со слезами на глазах

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем объяснил, почему эмоционально реагирует на исполнение гимна перед матчами национальной команды.

22-летний футболист признался, что в эти моменты думает о своем дедушке, который умер незадолго до его дебюта за сборную Англии.

«Я думаю о своем дедушке, который ушел из жизни прямо перед моим дебютом за Англию. Он был очень патриотичным. Англичанин до мозга костей. Он мог рассказать любой факт о каждой войне, каждой битве, каждом короле и каждой королеве», – сказал Беллингем.

Футболист также добавил, что во время гимна вспоминает свою семью и все жертвы, на которые близкие пошли ради его карьеры.

«Моя мама, папа и брат Джоб были невероятно важны для меня. Мой брат всегда был моей опорой», – отметил Джуд.

Беллингем ярко начал ЧМ-2026: в стартовом матче Англия обыграла Хорватию со счетом 4:2, а хавбек забил важный гол в начале второго тайма. Для него это был уже 49-й матч за национальную команду.

Следующий поединок сборная Англии проведет против Ганы в Бостоне.