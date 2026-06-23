Динамо объявило о возвращении игрока национальной сборной

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поздравил Томаша Кендзеру, вернувшегося в столичный клуб.

«К «Динамо» присоединился новичок Томаш Кендзера. После разминки и пробежки он прошел тест «йо-йо», позволяющий оценить функциональное состояние футболистов и их выносливость.

Также перед началом тренировки главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поздравил Кендзеру с возвращением», — говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».