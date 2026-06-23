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  4. Динамо объявило о возвращении игрока национальной сборной
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 07:22 |
2103
0

Динамо объявило о возвращении игрока национальной сборной

Кендзера тренируется с игроками киевлян

23 июня 2026, 07:22 |
2103
0
Динамо объявило о возвращении игрока национальной сборной
ФК Динамо. Томаш Кендзера
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Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поздравил Томаша Кендзеру, вернувшегося в столичный клуб.

«К «Динамо» присоединился новичок Томаш Кендзера. После разминки и пробежки он прошел тест «йо-йо», позволяющий оценить функциональное состояние футболистов и их выносливость.

Также перед началом тренировки главный тренер «Динамо» Игорь Костюк поздравил Кендзеру с возвращением», — говорится в сообщении пресс-службы киевлян.

Ранее греческий «ПАОК» опубликовал прощальное обращение к польскому защитнику Томашу Кендзере, который покинул клуб и вернулся в киевское «Динамо».

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Томаш Кендзера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
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