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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 09:17 |
923
0

Игроки сборной Украины присоединились к Динамо перед стартом в Лиге Европы

Состав киевского клуба пополнили Нещерет, Михавко, Шапаренко, Бражко и Пономаренко

22 июня 2026, 09:17 |
923
0
Игроки сборной Украины присоединились к Динамо перед стартом в Лиге Европы
ФК Динамо Киев
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Киевское «Динамо» получило существенное усиление на тренировочных сборах в Австрии, где команда готовится к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к расположению команды присоединились игроки сборной Украины – вратарь Руслан Нещерет, защитник Тарас Михавко, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Матвей Пономаренко.

Вместе с тем, киевский клуб не сообщал о прибытии опытного вингера Андрея Ярмоленко, который, по слухам, не будет играть в еврокубках, а сконцентрируется на выступлениях в чемпионате Украины.

Состав «Динамо» также пополнил защитник сборной Польши Томаш Кендзера, который в прошлом сезоне выступал за греческий ПАОК, а к киевлянам присоединился на правах свободного агента.

Подопечные Игоря Костюка сыграют в первом раунде Лиги Европы против румынской «Университати» из Клужа.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Руслан Нещерет Тарас Михавко Николай Шапаренко Владимир Бражко Матвей Пономаренко Андрей Ярмоленко Томаш Кендзера учебно-тренировочные сборы Лига Европы
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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