Игроки сборной Украины присоединились к Динамо перед стартом в Лиге Европы

Киевское «Динамо» получило существенное усиление на тренировочных сборах в Австрии, где команда готовится к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к расположению команды присоединились игроки сборной Украины – вратарь Руслан Нещерет, защитник Тарас Михавко, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Матвей Пономаренко.

Вместе с тем, киевский клуб не сообщал о прибытии опытного вингера Андрея Ярмоленко, который, по слухам, не будет играть в еврокубках, а сконцентрируется на выступлениях в чемпионате Украины.

Состав «Динамо» также пополнил защитник сборной Польши Томаш Кендзера, который в прошлом сезоне выступал за греческий ПАОК, а к киевлянам присоединился на правах свободного агента.

Подопечные Игоря Костюка сыграют в первом раунде Лиги Европы против румынской «Университати» из Клужа.