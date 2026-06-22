Игроки сборной Украины присоединились к Динамо перед стартом в Лиге Европы
Состав киевского клуба пополнили Нещерет, Михавко, Шапаренко, Бражко и Пономаренко
Киевское «Динамо» получило существенное усиление на тренировочных сборах в Австрии, где команда готовится к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Пресс-служба «бело-синих» сообщила, что к расположению команды присоединились игроки сборной Украины – вратарь Руслан Нещерет, защитник Тарас Михавко, полузащитники Владимир Бражко, Николай Шапаренко и форвард Матвей Пономаренко.
Вместе с тем, киевский клуб не сообщал о прибытии опытного вингера Андрея Ярмоленко, который, по слухам, не будет играть в еврокубках, а сконцентрируется на выступлениях в чемпионате Украины.
Состав «Динамо» также пополнил защитник сборной Польши Томаш Кендзера, который в прошлом сезоне выступал за греческий ПАОК, а к киевлянам присоединился на правах свободного агента.
Подопечные Игоря Костюка сыграют в первом раунде Лиги Европы против румынской «Университати» из Клужа.
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