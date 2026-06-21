Динамо – третье по количеству поражений в ЛЧ. Шахтер – в двадцатке

Статистики из Stat Strike подсчитали количество поражений команд в Лиге чемпионов за всю историю.

Чаще всего поражения в матчах самого престижного клубного турнира континента терпел мадридский «Реал» (121), за которым следует португальская «Бенфика» (107), а затем идет киевское «Динамо» (98).

В двадцатке этого антирейтинга нашлось место и для еще одного участника из Украины – «Шахтера». Донецкий клуб потерпел в Лиге чемпионов 66 поражений, что на три больше, чем у «Ливерпуля», но на два меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» или на девять меньше, чем у «Барселоны».

Полная версия рейтинга, включающая 23 команды: