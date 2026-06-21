Динамо – третье по количеству поражений в ЛЧ. Шахтер – в двадцатке
Во «главе» рейтинга мадридский «Реал»
Статистики из Stat Strike подсчитали количество поражений команд в Лиге чемпионов за всю историю.
Чаще всего поражения в матчах самого престижного клубного турнира континента терпел мадридский «Реал» (121), за которым следует португальская «Бенфика» (107), а затем идет киевское «Динамо» (98).
В двадцатке этого антирейтинга нашлось место и для еще одного участника из Украины – «Шахтера». Донецкий клуб потерпел в Лиге чемпионов 66 поражений, что на три больше, чем у «Ливерпуля», но на два меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» или на девять меньше, чем у «Барселоны».
Полная версия рейтинга, включающая 23 команды:
🏆 UEFA Champions League — Clubs with Most Defeats— Stat Strike (@stat_strike) June 21, 2026
(as of June 2026)
1. 🇪🇸 Real Madrid ➜ 121
2. 🇵🇹 Benfica ➜ 107
3. 🇺🇦 Dynamo Kyiv ➜ 98
4. 🇵🇹 Porto ➜ 90
5. 🇹🇷 Galatasaray ➜ 89
6. 🇬🇷 Olympiacos ➜ 88
7. 🏴 Celtic ➜ 88
8. 🇧🇪 Anderlecht ➜ 86
9. 🇩🇪 Bayern München ➜ 85
10. 🇳🇱… pic.twitter.com/f8z8XZ3jSU
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