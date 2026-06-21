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Лига чемпионов
21 июня 2026, 22:09 |
797
2

Динамо – третье по количеству поражений в ЛЧ. Шахтер – в двадцатке

Во «главе» рейтинга мадридский «Реал»

21 июня 2026, 22:09 |
797
2 Comments
Динамо – третье по количеству поражений в ЛЧ. Шахтер – в двадцатке
Getty Images/Global Images Ukraine
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Статистики из Stat Strike подсчитали количество поражений команд в Лиге чемпионов за всю историю.

Чаще всего поражения в матчах самого престижного клубного турнира континента терпел мадридский «Реал» (121), за которым следует португальская «Бенфика» (107), а затем идет киевское «Динамо» (98).

В двадцатке этого антирейтинга нашлось место и для еще одного участника из Украины – «Шахтера». Донецкий клуб потерпел в Лиге чемпионов 66 поражений, что на три больше, чем у «Ливерпуля», но на два меньше, чем у «Манчестер Юнайтед» или на девять меньше, чем у «Барселоны».

Полная версия рейтинга, включающая 23 команды:

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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просто смішний рейтинг... потрібно дивитись у відсотковому відношенні... зрозуміло що у Реала найбільше, так в нього і матчів напевно найбільше
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+3
ничего, больше у динамо не будет поражений в ЛЧ, ибо с нового динамовского стандарта занимать 4-е место в чемпионате, а также не покупать новых хороших игроков для усиления и обновления состава, посмотреть лигу чемпионов с участием динамо можно будет лишь в старых роликах на youtube  и ретро-дисках на DVD
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-3
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