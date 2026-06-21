21 июня сборные Бельгии и Ирана проведут матч второго тура группы G чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

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Вместе с Бельгией и Ираном в квартете G на мундиале играют команды Новой Зеландии и Египта.

Наставник Бельгии – Руди Гарсия. Сборную Ирана тренирует Амир Галеной.

Календарь и результаты матчей в группе G ЧМ-2026:

15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1

16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2

21.06. 22:00. Бельгия – Иран

22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет

27.06. 06:00. Египет – Иран

27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа G