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Чемпионат мира
Бельгия
21.06.2026 22:00 - : -
Иран
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Чемпионат мира
21 июня 2026, 22:00 |
581
0

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026

21 июня 2026, 22:00 |
581
0
Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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21 июня сборные Бельгии и Ирана проведут матч второго тура группы G чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Бельгией и Ираном в квартете G на мундиале играют команды Новой Зеландии и Египта.

Наставник Бельгии – Руди Гарсия. Сборную Ирана тренирует Амир Галеной.

Календарь и результаты матчей в группе G ЧМ-2026:

  • 15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1
  • 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2
  • 21.06. 22:00. Бельгия – Иран
  • 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет
  • 27.06. 06:00. Египет – Иран
  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бельгия – Иран
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Трансляция матча В эфире

Группа G

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Новая Зеландия 1 0 1 0 2 - 2 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
2 Иран 1 0 1 0 2 - 2 21.06.26 22:00 Бельгия - Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия 1
3 Бельгия 1 0 1 0 1 - 1 21.06.26 22:00 Бельгия - Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 1
4 Египет 1 0 1 0 1 - 1 22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет 1
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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