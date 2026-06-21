Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026
21 июня сборные Бельгии и Ирана проведут матч второго тура группы G чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Бельгией и Ираном в квартете G на мундиале играют команды Новой Зеландии и Египта.
Наставник Бельгии – Руди Гарсия. Сборную Ирана тренирует Амир Галеной.
Календарь и результаты матчей в группе G ЧМ-2026:
- 15.06. 22:00. Бельгия – Египет – 1:1
- 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2
- 21.06. 22:00. Бельгия – Иран
- 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет
- 27.06. 06:00. Египет – Иран
- 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
Бельгия – Иран. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа G
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Новая Зеландия
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
|2
|Иран
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|21.06.26 22:00 Бельгия - Иран16.06.26 Иран 2:2 Новая Зеландия
|1
|3
|Бельгия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|21.06.26 22:00 Бельгия - Иран15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|1
|4
|Египет
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|22.06.26 04:00 Новая Зеландия - Египет15.06.26 Бельгия 1:1 Египет
|1
|
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