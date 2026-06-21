ФОТО. Экс-мэр Мехико взорвала соцсети на ЧМ-2026. Все обсуждают ее образ
Сандра Куэвас эффектно отпраздновала победу Мексики
Бывшая мэр района Куаутемок в Мехико Сандра Куэвас оказалась в центре внимания после матча чемпионата мира.
Она вышла праздновать вторую победу сборной Мексики на групповом этапе – после успехов в матчах против ЮАР и Южной Кореи.
Куэвас опубликовала видео у Ангела Независимости в Мехико, где появилась в белом топе с глубоким декольте.
«Чемпионат мира-2026: да здравствует Мексика, от Ангела Независимости в нашем районе Куаутемок!» – написала Сандра.
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Ролик быстро стал вирусным в соцсетях. Многие пользователи обсуждали не только празднование, но и образ чиновницы. Некоторые фанаты сравнили ее с культовой мексиканской моделью Мар Кастро, которая прославилась во время ЧМ-1986 под прозвищем Chiquitibum.
Куэвас отреагировала на комментарии с юмором: «Chiquitibum... Ну что я могу сделать, ребята, я же не могу просто их снять. Меня уже так называли в 1986 году, и это меня веселит. Я не воспринимаю это как нападку. Будут те, кто подумает иначе или воспримет это унизительно, но такие уж мы, мексиканцы», – сказала Сандра.
Куэвас возглавляла район Куаутемок с октября 2021 года по март 2024-го. Сейчас она работает координатором политического движения Mexico Nuevo в Мехико.
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