Ямаль стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на ЧМ

Ламин Ямаль в возрасте 18 лет и 343 дня стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии, где молодой испанец открыл счет.

В истории «Фурии рохи» только Гави забивал в более молодом возрасте (18 лет и 110 дней, ЧМ-2022).

Напомним, что самым молодым автором гола в истории мировых первенств является легендарный бразилец Пеле (17 лет и 239 дней, ЧМ-1958).