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Чемпионат мира
21 июня 2026, 19:54 | Обновлено 21 июня 2026, 20:01
187
0

Ямаль стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на ЧМ

Игрок Барселоны открыл счет в матче Испания – Саудовская Аравия

21 июня 2026, 19:54 | Обновлено 21 июня 2026, 20:01
187
0
Ямаль стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ламин Ямаль в возрасте 18 лет и 343 дня стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии, где молодой испанец открыл счет.

В истории «Фурии рохи» только Гави забивал в более молодом возрасте (18 лет и 110 дней, ЧМ-2022).

Напомним, что самым молодым автором гола в истории мировых первенств является легендарный бразилец Пеле (17 лет и 239 дней, ЧМ-1958).

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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