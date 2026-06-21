Ямаль стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на ЧМ
Игрок Барселоны открыл счет в матче Испания – Саудовская Аравия
Ламин Ямаль в возрасте 18 лет и 343 дня стал вторым самым молодым автором гола сборной Испании на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против Саудовской Аравии, где молодой испанец открыл счет.
В истории «Фурии рохи» только Гави забивал в более молодом возрасте (18 лет и 110 дней, ЧМ-2022).
Напомним, что самым молодым автором гола в истории мировых первенств является легендарный бразилец Пеле (17 лет и 239 дней, ЧМ-1958).
The youngest goalscorers for Spain in FIFA World Cup history:— Squawka (@Squawka) June 21, 2026
◎ 18y 110d - Gavi (2022)
◉ 18y 343d - Lamine Yamal (2026)
La Masia does it again. 👏 pic.twitter.com/iIOU7AX1hx
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевский клуб находится в поисках правого защитника
Карьеру в Киеве может продолжить Виталий Латурнус из «Актобе»