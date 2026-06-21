Новичок УПЛ подписывает чемпиона мира

Центральный защитник Игорь Снурницын, получивший две недели назад статус свободного агента, переходит в «Черноморец», поэтому «морякам» он достанется бесплатно.

26-летний игрок был связан контрактом с «Металлистом-1925», сменившим название на ФК «Харьков», но в прошлом сезоне он на поле не появлялся в матчах Премьер-лиги.

В свое время Снурницын выигрывал молодежный чемпионат мира и защищал цвета донецкого «Олимпика», «Зари» и «Кривбасса».