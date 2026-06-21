Украина. Премьер лига21 июня 2026, 19:13 |
1698
0
Новичок УПЛ подписывает чемпиона мира
Игорь Снурницын бесплатно перейдет в «Черноморец»
21 июня 2026, 19:13 |
1698
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Центральный защитник Игорь Снурницын, получивший две недели назад статус свободного агента, переходит в «Черноморец», поэтому «морякам» он достанется бесплатно.
26-летний игрок был связан контрактом с «Металлистом-1925», сменившим название на ФК «Харьков», но в прошлом сезоне он на поле не появлялся в матчах Премьер-лиги.
В свое время Снурницын выигрывал молодежный чемпионат мира и защищал цвета донецкого «Олимпика», «Зари» и «Кривбасса».
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с защитником
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2026, 11:22 9
Вратарь может перейти в «Тоттенхэм»
Футбол | 21 июня 2026, 15:26 21
Специалист раскритиковал паузы на водопой
Футбол | 21.06.2026, 19:41
Волейбол | 21.06.2026, 11:12
Футбол | 21.06.2026, 09:12
Комментарии 0
Популярные новости
20.06.2026, 10:35 1
20.06.2026, 09:27 9
21.06.2026, 09:01
21.06.2026, 05:20
20.06.2026, 08:55 5
20.06.2026, 08:35 9
20.06.2026, 07:37
19.06.2026, 16:05