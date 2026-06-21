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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 19:13 |
1698
0

Новичок УПЛ подписывает чемпиона мира

Игорь Снурницын бесплатно перейдет в «Черноморец»

21 июня 2026, 19:13 |
1698
0
Новичок УПЛ подписывает чемпиона мира
Трибуна. Игорь Снурницын
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Центральный защитник Игорь Снурницын, получивший две недели назад статус свободного агента, переходит в «Черноморец», поэтому «морякам» он достанется бесплатно.

26-летний игрок был связан контрактом с «Металлистом-1925», сменившим название на ФК «Харьков», но в прошлом сезоне он на поле не появлялся в матчах Премьер-лиги.

В свое время Снурницын выигрывал молодежный чемпионат мира и защищал цвета донецкого «Олимпика», «Зари» и «Кривбасса».

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Игорь Снурницын Черноморец Одесса Металлист 1925 свободный агент чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Харьков
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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