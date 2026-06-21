Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) получила первую соперницу на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Людмилы Самсоновой (WTA 37), которая на старте соревнований прошла Катерину Синякову (Чехия, WTA 34).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Людмила Самсонова – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 7:5

Ранее Свитолина ни разу не играла против Самсоновой.

Элина получила третий номер посева и пропустила первый круг. На прошлой неделе Свитолина добралась до четвертьфинала WTA 500 в Берлине, где уступила Александре Эале.