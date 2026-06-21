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WTA
21 июня 2026, 18:25 | Обновлено 21 июня 2026, 18:28
420
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Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге

Элина сыграет против Людмилы Самсоновой, которая прошла Катерину Синякову

21 июня 2026, 18:25 | Обновлено 21 июня 2026, 18:28
420
3 Comments
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) получила первую соперницу на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» Людмилы Самсоновой (WTA 37), которая на старте соревнований прошла Катерину Синякову (Чехия, WTA 34).

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, 1/16 финала

Людмила Самсонова – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 7:5

Ранее Свитолина ни разу не играла против Самсоновой.

Элина получила третий номер посева и пропустила первый круг. На прошлой неделе Свитолина добралась до четвертьфинала WTA 500 в Берлине, где уступила Александре Эале.

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Элина Свитолина Людмила Самсонова WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Заколупали ці кацапки, хоча і цю сасонову Еля обіграє
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+1
Ну Еліна повинна справитись, побачимо як буде на ділі
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0
Самсонова - це буквально мокшанська копія Ястремської. Кожен матч кіндер сюрприз. В неї є все для топового рівня - потужна подача, тяжкі що форхенд що бекхенд, гарна біля сітки , рухається непогано. Але добре те, що з головою вона не дружить від слова взагалі. У Елі вистачає досвіду, щоб закривати таких безголових, головне, щоб гра пішла.
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0
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