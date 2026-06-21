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21 июня 2026, 17:54 |
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0

Симеоне стал главным гостем мероприятия букмекера в Мадриде

Тренер поделился своим подходом к лидерству и командной работе

21 июня 2026, 17:54 |
135
0
Симеоне стал главным гостем мероприятия букмекера в Мадриде
iStock
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Soft2Bet организовала в Мадриде закрытое мероприятие для партнеров с участием Диего Симеоне, который является амбассадором брендов Betinia и CampoBet.

В рамках встречи состоялась сессия вопросов и ответов, посвященная лидерству, командной работе и подходу Симеоне. Компания отметила, что идеи тренера были представлены как пример эффективной бизнес-стратегии.

Гости мероприятия получили приветственные наборы, возможность пообщаться и сфотографироваться с Симеоне, а также подписанные футболки. По данным Soft2Bet, встреча стала частью программы по укреплению взаимодействия с партнерами брендов Betinia и CampoBet.

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Александр Гринник Источник
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