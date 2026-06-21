Источник: Мбаппе решительно настроен победить на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе очень серьезно относится к результатам национальной команды на ЧМ-2026.

Источник сообщает, что игроки и тренерский штаб «Ле Бле» чрезвычайно впечатлены интенсивностью и серьезностью Мбаппе на тренировках. Один из тренеров сказал: «Чувствуется, что он действительно этого хочет (победить на чемпионате мира). Это его турнир».

Отмечается, что Килиан решительно настроен даже к самым простым тренировочным упражнениям.

После первого тура ЧМ-2026 сборная Франции имеет в своём активе три очка. Следующий матч команда сыграет против Ирака 23 июня.

Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира с Францией в 2018 году. В 2022 году французы уступили в финале Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).