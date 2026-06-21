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  4. Источник: Мбаппе решительно настроен победить на ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 июня 2026, 17:24 |
279
0

Источник: Мбаппе решительно настроен победить на ЧМ-2026

Лидер «Ле Бле» крайне сосредоточен на результатах команды

21 июня 2026, 17:24 |
279
0
Источник: Мбаппе решительно настроен победить на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе очень серьезно относится к результатам национальной команды на ЧМ-2026.

Источник сообщает, что игроки и тренерский штаб «Ле Бле» чрезвычайно впечатлены интенсивностью и серьезностью Мбаппе на тренировках. Один из тренеров сказал: «Чувствуется, что он действительно этого хочет (победить на чемпионате мира). Это его турнир».

Отмечается, что Килиан решительно настроен даже к самым простым тренировочным упражнениям.

После первого тура ЧМ-2026 сборная Франции имеет в своём активе три очка. Следующий матч команда сыграет против Ирака 23 июня.

Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира с Францией в 2018 году. В 2022 году французы уступили в финале Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: RMC Sport
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