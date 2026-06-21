Уимблдон21 июня 2026, 16:37 | Обновлено 21 июня 2026, 16:42
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Стал известен соперник Сачко в первом раунде квалификации на Уимблдон-2026
Виталий сыграет с Синтаро Мотидзуки
21 июня 2026, 16:37 | Обновлено 21 июня 2026, 16:42
174
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Стал известен соперник украинского теннисиста Виталия Сачко (ATP 199) в стартовом матче квалификации на Уимблдон-2026.
В первом раунде Сачко сыграет с представителем Японии Синтаро Мотидзуки (ATP 138).
Ранее теннисисты не встречались.
Для украинца это будет четвертое участие в отборочном раунде травяного мейджора. Виталию еще ни одного раза не удалось одержать победу в матчах Уимблдонского турнира.
Поединок запланирован на 22 июня. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
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