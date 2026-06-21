Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стал известен соперник Сачко в первом раунде квалификации на Уимблдон-2026
Уимблдон
21 июня 2026, 16:37 | Обновлено 21 июня 2026, 16:42
174
0

Стал известен соперник Сачко в первом раунде квалификации на Уимблдон-2026

Виталий сыграет с Синтаро Мотидзуки

21 июня 2026, 16:37 | Обновлено 21 июня 2026, 16:42
174
0
Стал известен соперник Сачко в первом раунде квалификации на Уимблдон-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Стал известен соперник украинского теннисиста Виталия Сачко (ATP 199) в стартовом матче квалификации на Уимблдон-2026.

В первом раунде Сачко сыграет с представителем Японии Синтаро Мотидзуки (ATP 138).

Ранее теннисисты не встречались.

Для украинца это будет четвертое участие в отборочном раунде травяного мейджора. Виталию еще ни одного раза не удалось одержать победу в матчах Уимблдонского турнира.

Поединок запланирован на 22 июня. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

По теме:
Возвращение в Тур снова откладывается: Руне пропустит Уимблдон-2026
Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году
Сестры Уильямс. Организаторы Уимблдона назвали первых обладателей wild card
Синтаро Мотидзуки Виталий Сачко Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Футбол | 21 июня 2026, 05:20 0
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю

Немцы переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:1, сборная Кюрасао выстояла против Эквадора (0:0)

Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера
Футбол | 21 июня 2026, 09:44 6
Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера
Турана хотят назначить в сборную и оставить Шахтер без тренера

Арда может возглавить сборную Турции

Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Футбол | 21.06.2026, 11:22
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Трубин собирает чемоданы в Англию. Знаменитый клуб заплатит большие деньги
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 20.06.2026, 19:48
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости
Теннис | 20.06.2026, 21:02
Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости
Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 21
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем