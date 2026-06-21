Стал известен соперник Сачко в первом раунде квалификации на Уимблдон-2026

Стал известен соперник украинского теннисиста Виталия Сачко (ATP 199) в стартовом матче квалификации на Уимблдон-2026.

В первом раунде Сачко сыграет с представителем Японии Синтаро Мотидзуки (ATP 138).

Ранее теннисисты не встречались.

Для украинца это будет четвертое участие в отборочном раунде травяного мейджора. Виталию еще ни одного раза не удалось одержать победу в матчах Уимблдонского турнира.

Поединок запланирован на 22 июня. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.