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21 июня 2026, 17:00 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
151
0

Нани может покинуть Актобе спустя полгода

Португалец может продолжить карьеру на Кипре

21 июня 2026, 17:00 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
151
0
Нани может покинуть Актобе спустя полгода
Актобе. Луиш Нани
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Португальский вингер «Актобе» Луиш Нани может продолжить карьеру на Кипре.

По информации источника, один из клубов, попавших в топ-6 чемпионата Кипра, ведет переговоры с 39-летним футболистом.

С января 2026 года португалец защищает цвета «Актобе». В текущем сезоне чемпионата Казахстана на счету вингера 14 матчей, в которых он успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать нападающего «Актобе».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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