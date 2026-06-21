Другие новости21 июня 2026, 17:00 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
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Нани может покинуть Актобе спустя полгода
Португалец может продолжить карьеру на Кипре
21 июня 2026, 17:00 | Обновлено 21 июня 2026, 17:18
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Португальский вингер «Актобе» Луиш Нани может продолжить карьеру на Кипре.
По информации источника, один из клубов, попавших в топ-6 чемпионата Кипра, ведет переговоры с 39-летним футболистом.
С января 2026 года португалец защищает цвета «Актобе». В текущем сезоне чемпионата Казахстана на счету вингера 14 матчей, в которых он успел отличиться 2 забитыми мячами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может подписать нападающего «Актобе».
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