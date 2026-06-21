Экс-футболист Динамо рассказал, что после перехода в Шахтер стал паскудой

Бывший вратарь «Шахтера» и нынешний тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов откровенно рассказал, как после громкого трансфера из «Харькова» в 2008 году столкнулся со «звездной болезнью».

«Я начал относиться к людям, как к мусору. На полгода стал просто сволочью. Мне казалось, что я всего достиг, что я очень крутой, ведь за меня боролись «Динамо» и «Шахтер», а теперь могу позволить себе всё, что захочу.

Мне стало страшно, потому что я никогда не любил таких людей. Я понял, что сам стал именно таким. Поэтому начал себя перевоспитывать: напоминал себе, что нужно нормально общаться с официантами, быть вежливым, уважать других людей. Постепенно привел себя в порядок», — сказал Худжамов.