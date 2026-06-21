Наполи хочет продать Лукаку, чтобы приобрести Серлота

«Наполи» нацелился на 30-летнего нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Норвегии Александера Серлота.

Сообщается, что норвежец стал главной трансферной целью неаполитанцев на летнее трансферное окно. Массимилиано Аллегри нравится опыт, физические данные и реализационные способности Серлота. В нём он видит высококлассную альтернативу Расмусу Хойлунду.

«Наполи» уже установил первые контакты с игроком, но официального предложения «Атлетико» пока не делал. Прежде чем подписать нападающего, клуб хочет сначала освободить место в команде и пополнить бюджет, в том числе за счет продажи Ромелу Лукаку или Лоренцо Лукки.

В прошлом сезоне Серлот забил 20 голов в 54 матчах за «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.