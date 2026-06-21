Бельгия - Иран. Прогноз Александра Шовковского на матч

Во втором туре чемпионата мира встретятся сборные Бельгии и Ирана. Европейцы намучились в матче с Египтом и забили в ответ сразу после выхода на поле Ромелу Лукаку (1:1), а иранцы дважды отыгрывались во встрече с Новой Зеландией (2:2). Поскольку все команды группы после первого тура имеют в активе по одному очку, а сам квартет выглядит весьма ровным, ничья вряд ли устроит кого-либо из соперников и будет мало чем отличаться от поражения, тогда как победа практически гарантирует выход в плей-офф.

Сборная Бельгии осенью 2024 года серией неудачных матчей попрощалась не только с «золотым поколением», но и с главным тренером Доменико Тедеско. Уже весной под руководством Руди Гарсии команда едва не уступила сборной Украины место в лиге А Лиги наций (1:3, 3:0). Тот успех придал бельгийцам уверенности, и с тех пор они не знают поражений уже 14 матчей подряд. Квалификация на ЧМ-2026 пройдена на одном дыхании с разницей мячей 29-7 в восьми матчах. В четырех спаррингах против участников мундиаля бельгийцы одержали три победы – над США, Хорватией и Тунисом – и сыграли вничью с Мексикой. Очевидно, что эта команда способна демонстрировать куда более качественный футбол, чем показала в игре с Египтом.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

В матче против Ирана «красные дьяволы» вновь будут действовать первым номером, но без Лукаку в старте, так как он сыграл всего ничего в прошлом сезоне и все еще не готов на 90 минут. За сутки до игры выпал из команды Жереми Доку, который будет долечивать простуду. Слабые места команды – отсутствие альтернативы Лукаку и качество защитников.

Иранцы уверенно выглядели вплоть до осени 2025 года, после чего результаты стали менее стабильными. Непосредственно перед чемпионатом мира команда обыграла трех весьма скромных по уровню соперников, что не позволило объективно оценить ее реальные возможности. На мундиале 2022 года, который фактически проходил почти дома, иранцы заняли третье место в группе, не сумев навязать борьбу Англии и США. Сейчас американский фактор снова создает дополнительные сложности: футболистам приходится совершать постоянные перелеты из Мексики на каждый матч турнира. Политика ударила по национальной команде Ирана и с другой стороны – лидер Сердар Азмун не играет из-за своих взглядов. Кроме того, Иран располагает одним из самых возрастных составов на турнире, а также испытывает трудности в противостоянии мощным центрфорвардам, что наглядно продемонстрировал Крис Вуд в первом туре.

Сегодня мы увидим стремление бельгийцев играть первым номером и искать шансы вперед за счет креатива в средней линии, а если понадобится выход Лукаку, тогда будет более вертикальная игра с работой на тарана. Иран будет искать пространство впереди и надеяться на скоростные выпады, плюс стандарты. Сначала игра будет вязкой, но сразу раскроется, если бельгийцы поведут в счете. В этом поединке ставлю на фору (-1) на Бельгию за 1.71 на betking.