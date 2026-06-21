Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина готова продать экс-игрока Шахтера за 15 миллионов евро
Италия
21 июня 2026, 12:55 |
1255
1

Фиорентина готова продать экс-игрока Шахтера за 15 миллионов евро

Додо стремится сменить клуб уже этим летом

21 июня 2026, 12:55 |
1255
1 Comments
Фиорентина готова продать экс-игрока Шахтера за 15 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стремится сменить клубную прописку уже этим летом.

До окончания контракта бразильца с «фиалками» остается ровно год и сейчас обе стороны готовы к тому, чтобы цивилизованно расстаться.

«Фиорентина» хочет продать Додо за 15 миллионов евро, но эта сумма в настоящий момент отпугивает две заинтересованные в услугах бразильца стороны – «Рому» и «Наполи».

Впрочем, если до сентября совершить сделку не удастся, то Додо и руководство «Фиорентины» готовы к варианту с подписанием нового трудового соглашения. Сам футболист в целом не против подобного развития событий, если заинтересованных в его услугах клубов высокого уровня так и не найдется.

Напомним, Додо выступает за «Фиорентину» с лета 2022 года. Тогда он был куплен «фиалками» у «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл 161 матч (3 гола, 13 ассистов) за «Фиорентину». В «Шахтере» на его счету было 97 матчей (5 голов, 17 ассистов).

По теме:
Отказался продлить контракт. Шахтер совершил громкий трансфер футболиста
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Райана Роберто
Караваев признался, как его окружение отреагировало на переход в Шахтер
Додо Фиорентина трансферы Серии A Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Corriere dello Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Теннис | 20 июня 2026, 20:37 6
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине

Линда Носкова выбила Александру Эалу и в поединке за трофей встретится с Пегулой

Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Футбол | 21 июня 2026, 09:12 17
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков

Команду пополнит нигерийский нападающий

Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Волейбол | 21.06.2026, 11:12
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Футбол | 20.06.2026, 12:32
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Большая неожиданность. Шахтер определился, где сыграет в Лиге чемпионов
Шоу Нидерландов, успех Бундестим, новичок Шахтера, Волошин спас Динамо
Футбол | 21.06.2026, 11:23
Шоу Нидерландов, успех Бундестим, новичок Шахтера, Волошин спас Динамо
Шоу Нидерландов, успех Бундестим, новичок Шахтера, Волошин спас Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
уефа петухи-они взяли его бесплатно из-за куйла а теперь ещё и продадут за 15 плюс ещё он 5 сезонов отбегал и пользу принёс
Ответить
0
Популярные новости
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
20.06.2026, 05:32 1
Бокс
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
20.06.2026, 10:35
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 2
Бокс
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 3
Футбол
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
20.06.2026, 09:27 9
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 7
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем