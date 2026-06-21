Фиорентина готова продать экс-игрока Шахтера за 15 миллионов евро

27-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», стремится сменить клубную прописку уже этим летом.

До окончания контракта бразильца с «фиалками» остается ровно год и сейчас обе стороны готовы к тому, чтобы цивилизованно расстаться.

«Фиорентина» хочет продать Додо за 15 миллионов евро, но эта сумма в настоящий момент отпугивает две заинтересованные в услугах бразильца стороны – «Рому» и «Наполи».

Впрочем, если до сентября совершить сделку не удастся, то Додо и руководство «Фиорентины» готовы к варианту с подписанием нового трудового соглашения. Сам футболист в целом не против подобного развития событий, если заинтересованных в его услугах клубов высокого уровня так и не найдется.

Напомним, Додо выступает за «Фиорентину» с лета 2022 года. Тогда он был куплен «фиалками» у «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. С тех пор бразилец сыграл 161 матч (3 гола, 13 ассистов) за «Фиорентину». В «Шахтере» на его счету было 97 матчей (5 голов, 17 ассистов).