Рома интересуется экс-фулбеком Шахтера

27-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо в летнее трансферное окно может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А.

Интерес к бразильцу проявляет «Рома», причем Додо для римлян является ключевой целью на трансферном рынке грядущим летом.

Ожидается, что «Фиорентина» согласится продать Додо, так как уже длительное время не может согласовать с футболистом вопрос продления контракта, срок действия которого истекает летом 2027-го.

Додо играет за «Фиорентину» с лета 2022 года, перейдя из «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. Нынешняя оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.