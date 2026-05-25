25 мая 2026, 17:31 |
Рома интересуется экс-фулбеком Шахтера

В сферу внимания римского клуба попал бразилец Додо из «Фиорентины»

Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

27-летний правый фулбек «Фиорентины» Додо в летнее трансферное окно может сменить клуб, но остаться в итальянской Серии А.

Интерес к бразильцу проявляет «Рома», причем Додо для римлян является ключевой целью на трансферном рынке грядущим летом.

Ожидается, что «Фиорентина» согласится продать Додо, так как уже длительное время не может согласовать с футболистом вопрос продления контракта, срок действия которого истекает летом 2027-го.

Додо играет за «Фиорентину» с лета 2022 года, перейдя из «Шахтера» за 15,4 миллионов евро. Нынешняя оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
