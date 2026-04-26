Фиорентина предлагает экс-фулбеку Шахтера зарплату в 2 млн евро за сезон

Итальянская «Фиорентина» сохраняет заинтересованность в подписании нового контракта с 27-летним правым фулбеком Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

На столе сейчас находится предложение «фиалок» о пролонгации сотрудничества с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

«Фиорентина» считает, что продлив контракт с Додо сейчас, клубу удастся в будущем продать бразильца примерно за 20 миллионов евро.

Впрочем, пока стороны, видимо, подождут окончания сезона, после чего вернуться к переговорному процессу.

Нынешний контракт Додо с «фиалками» рассчитан до завершения сезона-2026/27.

В текущем сезоне бразилец провел 42 матча за «Фиорентину», отличившись 2 голами и 3 ассистами.