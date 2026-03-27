  4. Фиорентина хочет продлить экс-бека Шахтера и продать его за 20 млн евро
27 марта 2026, 18:55 |
491
0

Фиорентина хочет продлить экс-бека Шахтера и продать его за 20 млн евро

Додо и «фиалки» продолжают переговоры о новом контракте

27 марта 2026, 18:55 |
491
0
Фиорентина хочет продлить экс-бека Шахтера и продать его за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Итальянская «Фиорентина» продолжает пребывать в переговорном процессе с 26-летним правым фулбеком команды Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Еще осенью 2024 года «фиалки» сделали бразильцу предложение подписать новый контракт с зарплатой в 2 миллиона евро, но отношения игрока с тогдашним топ-менеджментом клуба привел к тому, что сделка оказалась нереальной.

Сейчас стороны вернулись к дискуссии и, как ожидается, Додо будет более расположен к тому, чтобы принять прежнее предложение, хотя он и продолжает контактировать с другими клубами, среди которых выделяется «Барселона».

Интерес «Фиорентины» заключается в том, чтобы продлить Додо сейчас, а в скором будущем продать бразильца не менее чем за 20 миллионов евро.

Нынешний контракт Додо с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Алексей Сливченко Источник: Labaro Viola
