Фиорентина хочет продлить экс-бека Шахтера и продать его за 20 млн евро

Итальянская «Фиорентина» продолжает пребывать в переговорном процессе с 26-летним правым фулбеком команды Додо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер».

Еще осенью 2024 года «фиалки» сделали бразильцу предложение подписать новый контракт с зарплатой в 2 миллиона евро, но отношения игрока с тогдашним топ-менеджментом клуба привел к тому, что сделка оказалась нереальной.

Сейчас стороны вернулись к дискуссии и, как ожидается, Додо будет более расположен к тому, чтобы принять прежнее предложение, хотя он и продолжает контактировать с другими клубами, среди которых выделяется «Барселона».

Интерес «Фиорентины» заключается в том, чтобы продлить Додо сейчас, а в скором будущем продать бразильца не менее чем за 20 миллионов евро.

Нынешний контракт Додо с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.