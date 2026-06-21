Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
Алексей не отправился на сборы с командой
Украинский вингер Алексей Гуцуляк готовится к смене клуба.
Как стало известно источнику, вингер Гуцуляк не отправился вместе с «Полесьем» на летние тренировочные сборы в Австрию.
Ситуация выглядит показательной, ведь контракт 28-летнего футболиста с житомирским клубом истекает уже через несколько дней. На этом фоне отсутствие Гуцуляка в лагере команды может свидетельствовать о его скором уходе.
Ранее вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о характере своей травмы, которая не позволит футболисту принять участие в следующих матчах национальной команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане уже ищут нового игрока
У функционера диагностировали опухоль