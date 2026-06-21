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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 23:02 |
1107
0

Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего

Алексей не отправился на сборы с командой

21 июня 2026, 23:02 |
1107
0
Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк
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Украинский вингер Алексей Гуцуляк готовится к смене клуба.

Как стало известно источнику, вингер Гуцуляк не отправился вместе с «Полесьем» на летние тренировочные сборы в Австрию.

Ситуация выглядит показательной, ведь контракт 28-летнего футболиста с житомирским клубом истекает уже через несколько дней. На этом фоне отсутствие Гуцуляка в лагере команды может свидетельствовать о его скором уходе.

Ранее вингер «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк рассказал о характере своей травмы, которая не позволит футболисту принять участие в следующих матчах национальной команды.

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Алексей Гуцуляк Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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