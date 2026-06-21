ЭНДРИК: «Анчелотти не станет угождать мне или болельщикам Бразилии»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Эндрик поделился своими впечатлениями о работе с главным тренером «Селесао» Карло Анчелотти.

«Я провёл с ним год в «Реале». Он знает, что я делаю, когда выхожу на поле: отдаю всё возможное ради команды. Он – замечательный тренер, умный. Анчелотти не будет угождать Эндрику или болельщикам – он будет делать то, что лучше всего для команды», – пояснил футболист.

Эндрик признался, что благодарен Анчелотти за то, что тот появился в его жизни. Итальянский тренер хорошо знает его отношение к игре и лучшие качества. Нападающий, в свою очередь, пообещал не предать доверие тренера и отдать все для команды.

Сейчас сборная Бразилии возглавляет группу C на ЧМ-2026, набрав после первых двух туров четыре очка. Эндрик дебютировал на мундиале в прошлом матче против Гаити (3:0). 19-летний нападающий вышел на замену на 64-й минуте встречи.