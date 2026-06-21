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  4. Джонатан ТА: «У нас есть все необходимое для успеха в турнире»
Чемпионат мира
21 июня 2026, 12:48 |
112
0

Джонатан ТА: «У нас есть все необходимое для успеха в турнире»

Защитник сборной Германии прокомментировал победу над Кот-д'Ивуаром

21 июня 2026, 12:48 |
112
0
Джонатан ТА: «У нас есть все необходимое для успеха в турнире»
ФИФА
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Центральный защитник сборной Германии Джонатан Та прокомментировал победу над национальной командой Кот-д'Ивуара (2:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«У нас есть всё необходимое для успеха в турнире. Победный настрой, командный дух. Мы не сдавались, а просто продолжали бороться. Ребята, которые выходили со скамейки запасных, придавали игре новую энергию. Отдельно стоит отметить Дениза Ундава. Он играл просто великолепно».

«Бундестим» набрал шесть очков из шести возможных и досрочно вышел в плей-офф чемпионата мира.

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Джонатан Та сборная Германии по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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