Джонатан ТА: «У нас есть все необходимое для успеха в турнире»
Защитник сборной Германии прокомментировал победу над Кот-д'Ивуаром
Центральный защитник сборной Германии Джонатан Та прокомментировал победу над национальной командой Кот-д'Ивуара (2:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«У нас есть всё необходимое для успеха в турнире. Победный настрой, командный дух. Мы не сдавались, а просто продолжали бороться. Ребята, которые выходили со скамейки запасных, придавали игре новую энергию. Отдельно стоит отметить Дениза Ундава. Он играл просто великолепно».
«Бундестим» набрал шесть очков из шести возможных и досрочно вышел в плей-офф чемпионата мира.
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