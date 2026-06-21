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  4. Александр КЕМКИН: «Вышел хороший семейный отпуск»
Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 09:48 |
316
0

Александр КЕМКИН: «Вышел хороший семейный отпуск»

Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от летних сборов

21 июня 2026, 09:48 |
316
0
Александр КЕМКИН: «Вышел хороший семейный отпуск»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин
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Украинский вратарь криворожского «Кривбасса» Александр Кемкин поделился своими ожиданиями от летних предсезонных сборов.

– С каким настроением начинаете подготовку к новому сезону?

– С хорошим. Планируем провести очень хорошие интенсивные сборы, чтобы начать сезон в наилучшей форме.

– Как провели отпуск, удалось ли полностью перезагрузиться?

– Получился хороший семейный отпуск. Был в Киеве с семьёй. Никуда не ездил. Отдыхать – это хорошо, но нужно работать. Нужно уже входить в ритм и готовиться к новому сезону. Мотивация всегда одна – становиться лучше каждый день. Я так работаю всю свою жизнь.

– Поздравляем с подписанием полноценного контракта с «Кривбассом». Как всё прошло?

– Спасибо. Очень приятные эмоции. Хочу радовать наших болельщиков своей игрой, поэтому буду стараться каждый день выкладываться на полную ради наших болельщиков, ради нашего города.

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Александр Кемкин Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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