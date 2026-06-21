Александр КЕМКИН: «Вышел хороший семейный отпуск»
Вратарь «Кривбасса» поделился ожиданиями от летних сборов
Украинский вратарь криворожского «Кривбасса» Александр Кемкин поделился своими ожиданиями от летних предсезонных сборов.
– С каким настроением начинаете подготовку к новому сезону?
– С хорошим. Планируем провести очень хорошие интенсивные сборы, чтобы начать сезон в наилучшей форме.
– Как провели отпуск, удалось ли полностью перезагрузиться?
– Получился хороший семейный отпуск. Был в Киеве с семьёй. Никуда не ездил. Отдыхать – это хорошо, но нужно работать. Нужно уже входить в ритм и готовиться к новому сезону. Мотивация всегда одна – становиться лучше каждый день. Я так работаю всю свою жизнь.
– Поздравляем с подписанием полноценного контракта с «Кривбассом». Как всё прошло?
– Спасибо. Очень приятные эмоции. Хочу радовать наших болельщиков своей игрой, поэтому буду стараться каждый день выкладываться на полную ради наших болельщиков, ради нашего города.
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