Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ
Чемпионат мира
21 июня 2026, 10:01 | Обновлено 21 июня 2026, 10:03
144
1

ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ

Аясе Уэда получил индивидуальную награду после разгромного матча от японцев (4:0)

21 июня 2026, 10:01 | Обновлено 21 июня 2026, 10:03
144
1 Comments
ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Аясе Уэда
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Японии Аясе Уэда признан лучшим игроком матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 против Туниса.

21 июня японцы одержали разгромную победу со счетом 2:0, а Уэда оформил дубль + ассист.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения поединка Аясе получил индивидальную награду за топововые и результативное выступление.

Япония набрала 4 очка за два тура и делится первое место в квартете с Нидерландами. Ниже находтся Швеция (3) и Тунис (0), который потерял шансы на плей-офф.

Матч Туниса и Японии стал 1000-м в истории чемпионатов мира.

ЧМ-2026. Группа F

Второй тур. 21 июня

Тунис – Япония – 0:4

Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69

ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Брайан БРОББИ: «Мы будем бороться друг за друга»
Германия стала третьей сборной на ЧМ-2026 с двумя победами
Ожесточенное противостояние. Германия догнала Бразилию по голам на ЧМ
Аясе Уэда фото лучший игрок сборная Японии по футболу сборная Туниса по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Футбол | 20 июня 2026, 23:15 4
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры

Киевский клуб находится в поисках правого защитника

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
Футбол | 21.06.2026, 08:22
«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
«Верните деньги, клоуны». Экс-форвард Динамо обратился к клубу
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Футбол | 20.06.2026, 23:59
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Футбол | 21.06.2026, 08:59
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Игра в одни ворота в тисячном матче на ЧМ. Япония спокойно разгромила Тунис
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Подобається японська збірна.
Удачі їм!
Ответить
0
Популярные новости
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
20.06.2026, 11:37 26
Футбол
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 6
Теннис
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 19
Футбол
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 4
Бокс
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 6
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем