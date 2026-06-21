ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ
Аясе Уэда получил индивидуальную награду после разгромного матча от японцев (4:0)
Форвард сборной Японии Аясе Уэда признан лучшим игроком матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 против Туниса.
21 июня японцы одержали разгромную победу со счетом 2:0, а Уэда оформил дубль + ассист.
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После завершения поединка Аясе получил индивидальную награду за топововые и результативное выступление.
Япония набрала 4 очка за два тура и делится первое место в квартете с Нидерландами. Ниже находтся Швеция (3) и Тунис (0), который потерял шансы на плей-офф.
Матч Туниса и Японии стал 1000-м в истории чемпионатов мира.
ЧМ-2026. Группа F
Второй тур. 21 июня
Тунис – Япония – 0:4
Голы: Камада, 4, Уэда, 31, 83, Ито, 69
ФОТО. Дубль и ассист. Тунис – Япония: назван лучший игрок 1000-го матча ЧМ
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