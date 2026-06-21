ВИДЕО. Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса, забив четвертый для Японии
Японцы сделали счет 4:0 на 83-й минуте матча 2-го тура группы F чемпионата мира 2026
27-летний форвард сборной Японии Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.
Уэда забил свой второй мяч на 83-й минуте поединка с передачи Сано Кайсю и сделал счет 4:0 в пользу японцев.
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Аясе в этом поединке также отметился голевым пасом, ассистировав на Дзюня Ито на 69-й мин.
Тунис и Япония начали очный поединок 21 июня на Эстадио ББВА в Монтеррее в 07:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Аясе Уэда оформил дубль в ворота Туниса, забив четвертый для Японии
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