Чемпионат мира21 июня 2026, 07:38 | Обновлено 21 июня 2026, 07:57
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ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте
Аясе Уэда сделал счет 2:0 в пользу японской команды в поединке 2-го тура мундиаля
21 июня 2026, 07:38 | Обновлено 21 июня 2026, 07:57
98
0
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Сборная Японии забила второй гол в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.
На 31-й минуте в составе японцев отличился Аясе Уэда. Уэда сделал счет 2:0, голевую передачу отдал Ко Итакура.
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Первым в этом поединке на 4-й минуте забил Даити Камара.
Поединок Тунис – Япония проходит 21 июня на Эстадио ББВА в Монтеррее. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.
❗️ ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте
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