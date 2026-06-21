Сборная Японии забила второй гол в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 31-й минуте в составе японцев отличился Аясе Уэда. Уэда сделал счет 2:0, голевую передачу отдал Ко Итакура.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первым в этом поединке на 4-й минуте забил Даити Камара.

Поединок Тунис – Япония проходит 21 июня на Эстадио ББВА в Монтеррее. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine