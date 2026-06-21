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Чемпионат мира
21 июня 2026, 07:38 | Обновлено 21 июня 2026, 07:57
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0

ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте

Аясе Уэда сделал счет 2:0 в пользу японской команды в поединке 2-го тура мундиаля

21 июня 2026, 07:38 | Обновлено 21 июня 2026, 07:57
98
0
ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Аясе Уэда
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Сборная Японии забила второй гол в ворота Туниса в матче 2-го тура группы F чемпионата мира 2026.

На 31-й минуте в составе японцев отличился Аясе Уэда. Уэда сделал счет 2:0, голевую передачу отдал Ко Итакура.

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Первым в этом поединке на 4-й минуте забил Даити Камара.

Поединок Тунис – Япония проходит 21 июня на Эстадио ББВА в Монтеррее. Стартовый свисток прозвучал в 07:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Япония в матче ЧМ удвоила преимущество над Тунисом на 31-й минуте

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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