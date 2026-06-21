Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026 между Тунисом и Японией

21 июня в 07:00 по Киеву на Эстадио ББВА в Монтеррее состоится матч 2-го тура группы F чемпионата мира 2026 между сборными Туниса и Японии.

Наставники команд – Эрве Ренар (Тунис) и Хадзимэ Мориясу (Япония) – назвали стартовые составы своих подопечных.

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В одном квартетет Тунис и Япония выступают вместе со сборными Нидердандов и Швеции.

Стартовые составы на матч Тунис – Япония:

Тунис: Дамен, Абди, Тальби, Рекик, Бронн, Валери, Межбри, Скири, Слимане, Тунекти, Саад

Япония: Судзуки, Итакура, Х. Ито, Томиясу, Танака, Доан, Накамура, Д. Ито, Камада, Сано, Уэда