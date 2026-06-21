37-летний голкипер сборной Кюрасао Элой Ром стал лучшим игроком матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 против Эквадор.

Ром совершил 15 сейвов и сыграл ключевую роль в ничейном результате для подопечных Дика Адвоката – 0:0. После завершения встречи Элой абсолютно заслуженно получил индивидуальную награду.

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Элой показал второй лучший перфоманс после Тима Ховарда в 2014 году, который оформил 16 спасений для США в поединке 1/8 финала против Бельгии.

Сборная Кюрасао добыла историческое очко на мундиалях. С одним набранным баллам команда занимает четвертое место в квартете после Германии (6), Кот-д'Ивуара (3) и Эквадора (1).

ЧМ-2026. Группа Е

Второй тур. 21 июня

Эквадор – Кюрасао – 0:0

ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine