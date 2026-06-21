ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао
Элой Ром заслуженно получил индивидуальную награду после исторического поединка
37-летний голкипер сборной Кюрасао Элой Ром стал лучшим игроком матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026 против Эквадор.
Ром совершил 15 сейвов и сыграл ключевую роль в ничейном результате для подопечных Дика Адвоката – 0:0. После завершения встречи Элой абсолютно заслуженно получил индивидуальную награду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Элой показал второй лучший перфоманс после Тима Ховарда в 2014 году, который оформил 16 спасений для США в поединке 1/8 финала против Бельгии.
Сборная Кюрасао добыла историческое очко на мундиалях. С одним набранным баллам команда занимает четвертое место в квартете после Германии (6), Кот-д'Ивуара (3) и Эквадора (1).
ЧМ-2026. Группа Е
Второй тур. 21 июня
Эквадор – Кюрасао – 0:0
ФОТО. 15 сейвов! ЧМ-2026: определен лучший игрок матча Эквадор – Кюрасао
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы Е чемпионата мира 2026
Футболист сборной Украины решил сконцентрироваться на выступлении в чемпионате