ВИДЕО. Как Германия пробила оборону Кот-д'Ивуара и сравняла счёт
Германия сравнивает счёт в матче против Кот-д'Ивуара, 1:1
В матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2026 сборная Германии отыгралась в матче против Кот-д'Ивуара.
На 68-й минуте нападающий немцев Дениз Ундав отличился забитым мячом и сравнял счёт – 1:1.
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Ранее, на 30-й минуте, вперед африканскую команду вывел полузащитник Франк Кессье.
После первого тура обе сборные набрали по три очка: сборная Германии по футболу обыграла Кюрасао (7:1), а сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счётом одолела Эквадор (1:0).
ВИДЕО. Как Германия сломала оборону Кот-д'Ивуара и сравняла счёт
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