Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Райана Роберто

20 июня 2026 года донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с бразильским вингером «Фламенго» Райаном Роберто.

Игрок подписал с клубом 5-летний контракт.

По данным популярного веб-ресурса Transfermarkt, трансфер 18-летнего футболиста обошёлся «горнякам» в 9 миллионов евро.

Райан Роберто за свою карьеру провёл всего 2 официальных матча за основную команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 матчах, забив 6 голов и отдав 1 голевую передачу.