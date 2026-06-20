Украина. Премьер лига20 июня 2026, 23:43 |
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Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Райана Роберто
Футболист обошелся горнякам в 9 миллионов евро
20 июня 2026, 23:43 |
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20 июня 2026 года донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с бразильским вингером «Фламенго» Райаном Роберто.
Игрок подписал с клубом 5-летний контракт.
По данным популярного веб-ресурса Transfermarkt, трансфер 18-летнего футболиста обошёлся «горнякам» в 9 миллионов евро.
Райан Роберто за свою карьеру провёл всего 2 официальных матча за основную команду «Фламенго». В составе команды U-20 игрок принял участие в 16 матчах, забив 6 голов и отдав 1 голевую передачу.
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