Вингер Нидерландов Крисенсио Саммервилл поразил ворота сборной Швеции в матче второго тура группы F чемпионата мира.

Встретились команде в городе Хьюстон на стадионе «NRG Stadium».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 89-й минуте поединке вингер команды Рональда Кумана отличился точным ударом, 5:1. Для него этот забитый мяч стал вторым на мундиале.

ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции