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Чемпионат мира
20 июня 2026, 21:56 | Обновлено 20 июня 2026, 22:19
80
0

ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции

Для вингера этот мяч стал вторым на мундиале

20 июня 2026, 21:56 | Обновлено 20 июня 2026, 22:19
80
0
ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервилл
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Вингер Нидерландов Крисенсио Саммервилл поразил ворота сборной Швеции в матче второго тура группы F чемпионата мира.

Встретились команде в городе Хьюстон на стадионе «NRG Stadium».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 89-й минуте поединке вингер команды Рональда Кумана отличился точным ударом, 5:1. Для него этот забитый мяч стал вторым на мундиале.

ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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