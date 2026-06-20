Чемпионат мира20 июня 2026, 21:56 | Обновлено 20 июня 2026, 22:19
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ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции
Для вингера этот мяч стал вторым на мундиале
20 июня 2026, 21:56 | Обновлено 20 июня 2026, 22:19
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Вингер Нидерландов Крисенсио Саммервилл поразил ворота сборной Швеции в матче второго тура группы F чемпионата мира.
Встретились команде в городе Хьюстон на стадионе «NRG Stadium».
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На 89-й минуте поединке вингер команды Рональда Кумана отличился точным ударом, 5:1. Для него этот забитый мяч стал вторым на мундиале.
ВИДЕО. Саммервилл забил пятый мяч Нидерландов в ворота Швеции
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