Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райан Роберто стал 50-м бразильцем в истории Шахтера
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 20:37 | Обновлено 20 июня 2026, 20:56
398
0

Райан Роберто стал 50-м бразильцем в истории Шахтера

Вспомним всех бразильских футболистов, которые в разное время являлись игроками горняков

20 июня 2026, 20:37 | Обновлено 20 июня 2026, 20:56
398
0
Райан Роберто стал 50-м бразильцем в истории Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберто
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18-летний вингер Райан Роберто, перешедший из Фламенго в Шахтер, стал 50-м бразильцем в истории горняков.

По этому поводу вспомним всех представителей Бразилии, которые в разное время были игроками донецкого клуба.

Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера

  • 50 – Бразилия
  • 2 – Аргентина
  • 2 – Боливия
  • 2 – Венесуэла
  • 1 – Уругвай
  • 1 – Парагвай
  • 1 – Эквадор

Все бразильцы в истории Шахтера

  • 1. Брандау (2002–2009)
  • 2. Жоау Батиста (2004–2005)
  • 3. Матузалем (2004–2007)
  • 4. Жадсон (2005–2012)
  • 5. Иван (2005)
  • 6. Леонардо (2005–2013)
  • 7. Фернандиньо (2005–2013)
  • 8. Элано (2005–2007)
  • 9. Виллиан (2007–2013)
  • 10. Илсиньо (2007–2010, 2012–2015)
  • 11. Луис Адриану (2007–2015)
  • 12. Бруно Ренан (2010–2014)
  • 13. Дуглас Коста (2010–2015)
  • 14. Алекс Тейшейра (2010–2016)
  • 15. Дентиньо (2011–2021)
  • 16. Алан Патрик (2011–2022)
  • 17. Майкон Оливейра (2012–2014)
  • 18. Тайсон (2013–2021)
  • 19. Исмаили (2013–2022)
  • 20. Веллингтон Нем (2013–2020)
  • 21. Фернандо Мартинс (2013–2015)
  • 22. Фред (2013–2018)
  • 23. Бернард (2013–2018)
  • 24. Марлос (2014–2021)
  • 25. Марсио Азеведо (2014–2018)
  • 26. Додо (2017–2022)
  • 27. Майкон Барберан (2018–2025)
  • 28. Фернандо Педро (2018–2022)
  • 29. Жуниор Мораес (2018–2022)
  • 30. Маркиньос Сиприано (2018–2023)
  • 31. Маркос Антонио (2019–2022)
  • 32. Тете (2019–2023)
  • 33. Витао (2019–2024)
  • 34. Педриньо (2021–)
  • 35. Марлон Сантос (2021–)
  • 36. Давид Нерес (2022)
  • 37. Винисиус Тобиас (2022–)
  • 38. Лукас Тейлор (2022–2023)
  • 39. Педро Энрике (2023–)
  • 40. Невертон (2023–)
  • 41. Эгиналду (2023–)
  • 42. Кевин (2024–2025)
  • 43. Марлон Гомес (2024–)
  • 44. Кауан Элиас (2025–)
  • 45. Алиссон Сантана (2025–)
  • 46. ​​Лукас Феррейра (2025–)
  • 47. Изеки Силва (2025–)
  • 48. Лука Мейреллиш (2025–)
  • 49. Бруниньо (2026–)
  • 50. Райан Роберто (2026–)
По теме:
ФИФА подтвердила новую профессию легенды Шахтера
Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда. 130 миллионов фунтов
Реал ведет переговоры по переходу игрока в Бетис
Райан Роберто трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Футбол | 20 июня 2026, 18:51 36
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией
Характер в спарринге. Динамо в Австрии сыграло вничью со Славией

Киевляне провели товарищескую встречу

Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20 июня 2026, 05:32 1
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение

Украинский боксер вскоре пройдет четырехмесячный тренировочный сбор

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Бокс | 20.06.2026, 07:02
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Футбол | 20.06.2026, 21:05
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Майкл Олисе удивил признанием, что сейчас играет не на своей позиции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 18
Футбол
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 07:37
Теннис
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
Жозе Моуриньо выбрал четырех футболистов, которые не нужны Реалу
19.06.2026, 07:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем