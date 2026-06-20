Украина. Премьер лига20 июня 2026, 20:37 | Обновлено 20 июня 2026, 20:56
398
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Райан Роберто стал 50-м бразильцем в истории Шахтера
Вспомним всех бразильских футболистов, которые в разное время являлись игроками горняков
20 июня 2026, 20:37 | Обновлено 20 июня 2026, 20:56
398
0
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18-летний вингер Райан Роберто, перешедший из Фламенго в Шахтер, стал 50-м бразильцем в истории горняков.
По этому поводу вспомним всех представителей Бразилии, которые в разное время были игроками донецкого клуба.
Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера
- 50 – Бразилия
- 2 – Аргентина
- 2 – Боливия
- 2 – Венесуэла
- 1 – Уругвай
- 1 – Парагвай
- 1 – Эквадор
Все бразильцы в истории Шахтера
- 1. Брандау (2002–2009)
- 2. Жоау Батиста (2004–2005)
- 3. Матузалем (2004–2007)
- 4. Жадсон (2005–2012)
- 5. Иван (2005)
- 6. Леонардо (2005–2013)
- 7. Фернандиньо (2005–2013)
- 8. Элано (2005–2007)
- 9. Виллиан (2007–2013)
- 10. Илсиньо (2007–2010, 2012–2015)
- 11. Луис Адриану (2007–2015)
- 12. Бруно Ренан (2010–2014)
- 13. Дуглас Коста (2010–2015)
- 14. Алекс Тейшейра (2010–2016)
- 15. Дентиньо (2011–2021)
- 16. Алан Патрик (2011–2022)
- 17. Майкон Оливейра (2012–2014)
- 18. Тайсон (2013–2021)
- 19. Исмаили (2013–2022)
- 20. Веллингтон Нем (2013–2020)
- 21. Фернандо Мартинс (2013–2015)
- 22. Фред (2013–2018)
- 23. Бернард (2013–2018)
- 24. Марлос (2014–2021)
- 25. Марсио Азеведо (2014–2018)
- 26. Додо (2017–2022)
- 27. Майкон Барберан (2018–2025)
- 28. Фернандо Педро (2018–2022)
- 29. Жуниор Мораес (2018–2022)
- 30. Маркиньос Сиприано (2018–2023)
- 31. Маркос Антонио (2019–2022)
- 32. Тете (2019–2023)
- 33. Витао (2019–2024)
- 34. Педриньо (2021–)
- 35. Марлон Сантос (2021–)
- 36. Давид Нерес (2022)
- 37. Винисиус Тобиас (2022–)
- 38. Лукас Тейлор (2022–2023)
- 39. Педро Энрике (2023–)
- 40. Невертон (2023–)
- 41. Эгиналду (2023–)
- 42. Кевин (2024–2025)
- 43. Марлон Гомес (2024–)
- 44. Кауан Элиас (2025–)
- 45. Алиссон Сантана (2025–)
- 46. Лукас Феррейра (2025–)
- 47. Изеки Силва (2025–)
- 48. Лука Мейреллиш (2025–)
- 49. Бруниньо (2026–)
- 50. Райан Роберто (2026–)
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