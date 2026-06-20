Райан Роберто стал 50-м бразильцем в истории Шахтера

18-летний вингер Райан Роберто, перешедший из Фламенго в Шахтер, стал 50-м бразильцем в истории горняков.

По этому поводу вспомним всех представителей Бразилии, которые в разное время были игроками донецкого клуба.

Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера

50 – Бразилия

2 – Аргентина

2 – Боливия

2 – Венесуэла

1 – Уругвай

1 – Парагвай

1 – Эквадор

Все бразильцы в истории Шахтера