Нидерланды – Швеция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Обнародованы стартовые составы на матч 2-го тура группы F чемпионата мира, в котором встретятся Нидерланды и Швеция.

Примет игру «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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После первого тура лидером группы является Швеция, обыгравшая Тунис со счетом 5:1. Нидерланды с 1 очком после ничьей с Японией идут третьими.

Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Нидерланды – Швеция