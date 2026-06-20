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Чемпионат мира
20 июня 2026, 19:00 | Обновлено 20 июня 2026, 19:12
148
0

Нидерланды – Швеция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира

Поединок второго тура группового этапа стартует в 20:00 по Киеву

20 июня 2026, 19:00 | Обновлено 20 июня 2026, 19:12
148
0
Нидерланды – Швеция. Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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Обнародованы стартовые составы на матч 2-го тура группы F чемпионата мира, в котором встретятся Нидерланды и Швеция.

Примет игру «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

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После первого тура лидером группы является Швеция, обыгравшая Тунис со счетом 5:1. Нидерланды с 1 очком после ничьей с Японией идут третьими.

Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Нидерланды – Швеция

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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