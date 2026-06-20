Украинского представителя Бенфики объявили в международный розыск

Директора ООО «Футбольная академия Бенфика Украина» Марию Кривопишину объявили в международный розыск через каналы Интерпола в рамках уголовного производства по делу о гибели 10-летнего мальчика в 2023 году.

Об этом сообщила мать погибшего Ивана Гончарука Светлана Гончарук в соцсетях, отметив, что семья получила официальное подтверждение соответствующего решения правоохранительных органов.

Речь идет о трагедии, произошедшей в августе 2023 года на территории спортивного комплекса «Olympic Village», где ребенок утонул в озере во время пребывания в футбольном лагере.

По данным следствия, тренеру, отвечавшему за группу детей, ранее было предъявлено подозрение по статье об оставлении в опасности, а обвинительный акт передан в суд.

В сентябре 2025 года подозрение также было предъявлено директору академии — за нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека. Впоследствии суд вынес постановление о заочном аресте подозреваемой, решение которого оставил в силе Киевский апелляционный суд.