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  4. Украинского представителя Бенфики объявили в международный розыск
Португалия
20 июня 2026, 19:07 |
1698
1

Украинского представителя Бенфики объявили в международный розыск

Марию Кривопишину объявили в международный розыск через каналы Интерпола

20 июня 2026, 19:07 |
1698
1 Comments
Украинского представителя Бенфики объявили в международный розыск
ФК Бенфика
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Директора ООО «Футбольная академия Бенфика Украина» Марию Кривопишину объявили в международный розыск через каналы Интерпола в рамках уголовного производства по делу о гибели 10-летнего мальчика в 2023 году.

Об этом сообщила мать погибшего Ивана Гончарука Светлана Гончарук в соцсетях, отметив, что семья получила официальное подтверждение соответствующего решения правоохранительных органов.

Речь идет о трагедии, произошедшей в августе 2023 года на территории спортивного комплекса «Olympic Village», где ребенок утонул в озере во время пребывания в футбольном лагере.

По данным следствия, тренеру, отвечавшему за группу детей, ранее было предъявлено подозрение по статье об оставлении в опасности, а обвинительный акт передан в суд.

В сентябре 2025 года подозрение также было предъявлено директору академии — за нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека. Впоследствии суд вынес постановление о заочном аресте подозреваемой, решение которого оставил в силе Киевский апелляционный суд.

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Бенфика
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
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Комментарии 1
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Тобто правопорушення у будь-якому випадку мало місце, але якби не загибель дитини, то цього правопорушення ніби і не було б. Іншими словами: "закон як дишло - куди повернеш, туди і вийшло"
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