Сборная Марокко – гроза европейцев
«Атласские львы» пятый раз обыграли команду Старого Света
Победа над Шотландией (1:0) стала пятой для Марокко в баталиях с европейцами на чемпионатах мира. 40 лет назад «Атласские львы» обыграли Португалию со счетом 3:1, на ЧМ-1998 разгромили тех же шотландцев – 3:0, на ЧМ-2022 в группе взяли верх над Бельгией – 2:0, а в четвертьфинале над португальцами – 1:0.
Всего же в финальных турнирах африканские команды одержали 22 победы над полпредами Старого Света. Шесть викторий отпраздновала Нигерия, пять – Марокко, три – Сенегал, по две – Гана и ЮАР, по одной – Алжир, Камерун, Кот-д'Ивуар и Тунис.
Среди европейцев чаще других терпели фиаско в поединках с командами Черного континента Франция – 3 раза, Болгария, Португалия, Сербия и Шотландия – по 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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