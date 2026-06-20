Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Марокко – гроза европейцев
Чемпионат мира
20 июня 2026, 16:38 | Обновлено 20 июня 2026, 16:46
145
0

Сборная Марокко – гроза европейцев

«Атласские львы» пятый раз обыграли команду Старого Света

20 июня 2026, 16:38 | Обновлено 20 июня 2026, 16:46
145
0
Сборная Марокко – гроза европейцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Победа над Шотландией (1:0) стала пятой для Марокко в баталиях с европейцами на чемпионатах мира. 40 лет назад «Атласские львы» обыграли Португалию со счетом 3:1, на ЧМ-1998 разгромили тех же шотландцев – 3:0, на ЧМ-2022 в группе взяли верх над Бельгией – 2:0, а в четвертьфинале над португальцами – 1:0.

Всего же в финальных турнирах африканские команды одержали 22 победы над полпредами Старого Света. Шесть викторий отпраздновала Нигерия, пять – Марокко, три – Сенегал, по две – Гана и ЮАР, по одной – Алжир, Камерун, Кот-д'Ивуар и Тунис.

Среди европейцев чаще других терпели фиаско в поединках с командами Черного континента Франция – 3 раза, Болгария, Португалия, Сербия и Шотландия – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Игрок сыграет на чемпионате мира несмотря на скандал со ставками
Тунис – Япония. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Эквадор – Кюрасао. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
цифры и факты ЧМ-2026 по футболу сборная Марокко по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 20 июня 2026, 16:02 14
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо Киев – Славия Прага. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 20 июня в 17:00 по Киеву

Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Другие виды | 20 июня 2026, 08:59 0
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке
Легкоатлетка Левченко получила серьезную травму. Не на тренировке

В ближайшее время Юлию на стартах не ждать

Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19.06.2026, 20:45
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина проиграла Эале в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
Футбол | 20.06.2026, 16:07
ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20.06.2026, 10:35
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
19.06.2026, 16:05
Теннис
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
20.06.2026, 08:35 9
Футбол
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 17
Футбол
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 23:23
Теннис
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
Принято решение. Комиссия признала ошибку рефери в бое Усик – Рико
20.06.2026, 08:55 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
НАГОРНЯК: «Это единственный игрок Динамо, которого можно продать дорого»
19.06.2026, 15:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем