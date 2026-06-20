Кендзера прибыл на матч Динамо против Славии

32-летний польский защитник Томаш Кендзера уже присоединился к составу «Динамо» на сборах в Австрии.

Накануне киевляне объявили о трансфере игрока, который выступал за клуб с 2017 по 2024 год. Кендзера прибыл на контрольный матч «Динамо» против «Славии», который начался в 17:00.

Последним клубом Кендзера был греческий ПАОК, за который он выступал последние два года.