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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 18:40 | Обновлено 20 июня 2026, 18:59
1049
3

Кендзера прибыл на матч Динамо против Славии

Новичок бело-синих уже присоединился к команде

20 июня 2026, 18:40 | Обновлено 20 июня 2026, 18:59
1049
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Кендзера прибыл на матч Динамо против Славии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера
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32-летний польский защитник Томаш Кендзера уже присоединился к составу «Динамо» на сборах в Австрии.

Накануне киевляне объявили о трансфере игрока, который выступал за клуб с 2017 по 2024 год. Кендзера прибыл на контрольный матч «Динамо» против «Славии», который начался в 17:00.

Последним клубом Кендзера был греческий ПАОК, за который он выступал последние два года.

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Томаш Кендзера Иван Саввиди ПАОК Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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Ссукиссы до сих пор в партии опзж
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-4
Ганьба!!!
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-4
Ганьба фк гундяй суркіса та медведчука 
Ответить
-5
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