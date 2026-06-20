Украина. Премьер лига20 июня 2026, 18:40 | Обновлено 20 июня 2026, 18:59
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Кендзера прибыл на матч Динамо против Славии
Новичок бело-синих уже присоединился к команде
20 июня 2026, 18:40 | Обновлено 20 июня 2026, 18:59
1049
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32-летний польский защитник Томаш Кендзера уже присоединился к составу «Динамо» на сборах в Австрии.
Накануне киевляне объявили о трансфере игрока, который выступал за клуб с 2017 по 2024 год. Кендзера прибыл на контрольный матч «Динамо» против «Славии», который начался в 17:00.
Последним клубом Кендзера был греческий ПАОК, за который он выступал последние два года.
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