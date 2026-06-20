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  4. Барселона готовит новое предложение по Альваресу. Известна сумма
Испания
20 июня 2026, 19:03 |
437
0

Барселона готовит новое предложение по Альваресу. Известна сумма

Атлетико может заработать 135+15 миллионов евро

20 июня 2026, 19:03 |
437
0
Барселона готовит новое предложение по Альваресу. Известна сумма
Getty Images/Global Images Ukraine
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Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к аргентинскому нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовят новое предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Они готовы заплатить за игрока 135 миллионов евро, а также прописать в соглашении 15 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес может перейти в лондонский «Арсенал».

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Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: Sport.es
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