Барселона готовит новое предложение по Альваресу. Известна сумма

Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к аргентинскому нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» готовят новое предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Они готовы заплатить за игрока 135 миллионов евро, а также прописать в соглашении 15 миллионов евро в качестве возможных бонусов.

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес может перейти в лондонский «Арсенал».