Барселона готовит новое предложение по Альваресу. Известна сумма
Атлетико может заработать 135+15 миллионов евро
Каталонская «Барселона» продолжает проявлять интерес к аргентинскому нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, сообщает издание Sport.es.
По информации источника, «сине-гранатовые» готовят новое предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Они готовы заплатить за игрока 135 миллионов евро, а также прописать в соглашении 15 миллионов евро в качестве возможных бонусов.
В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес может перейти в лондонский «Арсенал».
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